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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٢٣ م

المنتخب الإيراني لكرة الطائرة يتغلب على المنتخب الصيني

المنتخب الإيراني لكرة الطائرة يتغلب على المنتخب الصيني

فاز منتخب إيران للكرة الطائرة على منتخب الصين في لقائه الثالث ضمن دوري الامم 2023 بنتيجة 3-1.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب إيران للكرة الطائرة، اليوم السبت، منتخب الصين في مباراته الثالثة في إطار دوري الأمم 2023 واستطاع التغلب على خصمه بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة المجموعات الاربع (23/25 ، 25/15 ، 25/20 و 25/14). وقبل ذلك خسرت المنتخب الايراني لكرة الطائرة النتيجة أمام منتخبي اليابان (3-0) وبولندا (3-2)، وغدًا سيلعب منتخب بلادنا ضد منتخب سلوفينيا في مباراته الرابعة.

ويقام الأسبوع الأول من دوري الأمم للكرة الطائرة 2023 في الفترة من 16 إلى 21 يونيو، وتستضيفه مدينتان، أوتاوا في كندا وناغويا في اليابان.

/انتهى/

رمز الخبر 1933918

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