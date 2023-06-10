المنتخب الإيراني لكرة الطائرة يتغلب على المنتخب الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب إيران للكرة الطائرة، اليوم السبت، منتخب الصين في مباراته الثالثة في إطار دوري الأمم 2023 واستطاع التغلب على خصمه بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة المجموعات الاربع (23/25 ، 25/15 ، 25/20 و 25/14). وقبل ذلك خسرت المنتخب الايراني لكرة الطائرة النتيجة أمام منتخبي اليابان (3-0) وبولندا (3-2)، وغدًا سيلعب منتخب بلادنا ضد منتخب سلوفينيا في مباراته الرابعة.

ويقام الأسبوع الأول من دوري الأمم للكرة الطائرة 2023 في الفترة من 16 إلى 21 يونيو، وتستضيفه مدينتان، أوتاوا في كندا وناغويا في اليابان.

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