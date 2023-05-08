الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب مسودة الحزمة الجديدة من قيود الاتحاد الأوروبي، التي حصلت عليها الصحيفة، هناك احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية متهمة "بتوريد معدات لروسيا". من بينها، على وجه الخصوص، "3HC Semiconductors"، و"King-Pai Technology"، وكذلك "Sinno Electronics" و"Sigma Technology" في هونغ كونغ.

وأكدت الصحيفة أن القيود المحتملة من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير استياء بكين التي تسعى لمنع بروكسل من دعم واشنطن في "الصراع على النفوذ العالمي". يُزعم أن المفوضية الأوروبية نظرت أيضًا في إمكانية توسيع قائمة السلع المحظور توريدها إلى روسيا.

في الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية لـ "مساعدة روسيا".

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

/انتهى/