مقاومون فلسطينيون يجبرون قوات الاحتلال على الانسحاب من نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوة "إسرائيلية" خاصة، منطقة شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة وقبر يوسف بعدد من الجيبات والآليات العسكرية، ما أدى إلى تصدي مقاومي كتيبة نابلس لها واندلاع اشتباكات مُسلّحة، ما أجبرها على الانسحاب في النهاية.

وأطلق مقاومو كتيبة نابلس، صليات كثيفة من الرصاص صوب قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف، ما أدّى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

وشنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم، لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنّ قوات كبيرة من الاحتلال مُعززة بآليات عسكرية شنّت حملة اعتقالات في عدّة مناطق بالضفة المحتلة.

/انتهى/