اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين والاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده

وقالت وسائل إعلام عبرية أن جنديا من جيش الاحتلال أصيب برصاص المقاومين في بلدة برقين وجرى نقله للمستشفى.

ولفتت أن بلدة برقين شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمتها فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة جندي بالرصاص الحي وجرى نقله للمستشفى دون أن توضح طبيعة إصابته.

ومن جهة اخرى وقعت فجراً اشتباكات مسلحة بين مقاومين من كتيبة نابلس وقوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

ويشار الى ان الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال أصبح بشكل يومي لصد اقتحامات قوات الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم

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