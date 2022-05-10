3 إصابات خلال اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس فجر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأضافت المصادر:"بأشتعال النيران في باص للمستوطنين خلال المواجهات المندلعة شرق مدينة نابلس".

وأفاد الهلال الاحمر، بأنه تعامل الطواقم خلال مواجهات قبر يوسف في نابلس مع اصابتين بالمطاط واحد بالوجه، واخلاء مريض من قرب قبر يوسف إلى المشفى لازالت المواجهات مستمرة.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وبدورها قالت القناة الـ12 العبرية، بأنه وقع إطلاق نار خلال اقتحام المستوطنون لمنطقة قبر يوسف، زاعمةً عدم وقوع إصابات في إطلاق النار".

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