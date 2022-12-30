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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:١٠ م

نابلس... اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال

نابلس... اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة البلدة القديمة بنابلس المحتلة فيما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، حيث تم تفجير عدة عبوات محلية الصنع في القوة الصهوينة المقتحمة.

وأوضحت المصادر، بأن قوات خاصة تتواجد في البلدة القديمة بنابلس، فيما دفع جيش الاحتلال تعزيزات جديدة للمكان بعد اكتشاف أمر القوة الخاصة من قبل المقاومين والاشتباك معها.

ولفتت إلى قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس ويعود لعائلة العزيزي.

وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تم إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في الرقبة وتم نقله لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وبدورها، قالت القناة 12 العبرية ان قوات الجيش تنفذ الآن نشاطًا عسكريًا في نابلس، وهناك أنباء عن تبادل كثيف لإطلاق النار مع الفلسطينيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1929309

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