العميد حيدري يعلن عن تأسيس نقاط سيطرة للفحص الطبي في مداخل المدن

وقال العميد حيدري في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق مناورات الدفاع البيولوجي للجيش التي انطلقت صباح اليوم الاحد من معسكر "الشهيد زرهرن" التابع للقوة البرية، قال: انه ومنذ الايام الاولى لانتشار فيروس كورونا في البلاد واثر الاوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة دخلت القوات المسلحة المقتدرة ومنها الجيش والقوة البرية الى الساحة.

وقال العميد حيدري أنه منذ الأيام الاولى لتفشي وباء كورونا في البلاد، بدأت القوات المسلحة، بما فيها الجيش بمحورية القوة البرية، عملها بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وبالاشارة الى الامكانيات والطاقات الكبيرة لدى القوات المسلحة، من ضمنها الجيش في السيطرة على الأوضاع في مثل هذه الظروف، قال: لدينا في كافة الوحدات التابعة للقوة البرية للجيش وحدات وتشكيلات خاصة لمكافحة التلوث.

وأضاف: لدى القوة البرية 28 مشفى خارج من مدينة طهران وكل منها لديها مراكز علاج عادية وجوالة تابعة لها، وإثر أيعاز القائد العام للقوات المسلحة للقوات المسلحة، تم تأسيس وحدات علاجية خاصة في القوات المسلحة والجيش والقوة البرية.

وأشار الى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة منع تفشي كورونا في إطار مناورة بيولوجية من أجل تعزيز السلطة الوطنية.

وأضاف: عقب الامر الذي تلقيته من القائد العام للجيش الايراني، إنطلقت اليوم مناورة واسعة النطاق بشعار "يا علي ابن ابي طالب" والتي حملت عنوان "لبيك يا خامنئي 98"، معتبرا أن الهدف الاساس من المناورات هو الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد وقال، ان هدفنا هو محافظتي قم وكيلان الا ان برنامج المناورات يتضمن المستوى الوطني العام.

واوضح بان جميع المحافظات التي يتواجد الجيش فيها قادرة على تنفيذ المناورات واضاف، اننا وفي مداخل المحافظات المستهدفة نعمل على ايجاد نقاط سيطرة لإجراء فحص طبي للوافدين اليها وكذلك تعقيم وتطهير الطرقات العامة واماكن التجمعات العامة فضلا عن توسيع المراكز التشخصية والاغاثية واقامة المستشفيات الميدانية الى جانب مراكز النقاهة.

واوضح بان هذه الاجراءات ستبدا غدا في محافظتي قم وكيلان واضاف نحن جاهزون لتقديم الخدمات لاي محافظة اخرى في انحاء البلاد تكون في حاجة الى مساعدة من القوة البرية للجيش للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

يتبع ....