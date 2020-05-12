وزير الدفاع الايراني يعزّي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بعث العميد أمير حاتمي وزير الدفاع و القوات المسلحة برسالة تعزية إلى القائد العام للجيش عزى فيها باستشهاد عدد من القوات البحرية اثناء مناورة بحرية.

وجاء في رسالة العميد حاتمي: "تلقيت بحزن والم خبر استشهاد ابطال القوة البحرية التابعة للجيش الايراني اثناء المناورة . وأتقدم بأحر التعازي للقائد العام للقوات المسلحة ولقائد الجيش ولجميع القيادات والعاملين في جيش الجمهورية الإيرانیة الإسلامية و أسر شهداء هذه المأساة".

وسأل الباري أن يلهم عائلات الشهداء الأعزاء الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالصحة والعافية./انتهى/



