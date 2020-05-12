  1. السياسة
١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٨ ص

وزير الدفاع الايراني يعزّي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية

وزير الدفاع الايراني يعزّي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية

بعث وزير الدفاع و القوات المسلحة برسالة تعزيه في استشهاد عدد من كوادر القوة البحرية التابعة للجيش الايراني اثناء تنفيذ مناورة بحرية في إطار تعزيز الامن القومي ورفع الجهوزية الدفاعية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بعث العميد أمير حاتمي وزير الدفاع و القوات المسلحة برسالة تعزية إلى القائد العام للجيش عزى فيها باستشهاد عدد من القوات البحرية اثناء مناورة بحرية.

وجاء في رسالة العميد حاتمي: "تلقيت بحزن والم خبر استشهاد ابطال القوة البحرية التابعة للجيش الايراني اثناء المناورة . وأتقدم بأحر التعازي للقائد العام للقوات المسلحة ولقائد الجيش ولجميع القيادات والعاملين في جيش الجمهورية الإيرانیة الإسلامية و أسر شهداء هذه المأساة".

وسأل الباري أن يلهم عائلات الشهداء الأعزاء الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالصحة والعافية./انتهى/

 

رمز الخبر 1904037

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