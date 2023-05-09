كنعاني: الكيان الصهيوني "وحش قاتل" يؤرق نوم الأطفال الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء ، إلى الجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني ، وخاصة الأطفال الفلسطينيين وقال ان الكيان الصهيوني المجرم دمر امس مدرسة الاطفال الفلسطينيين واليوم اغتال بوحشية حياتهم الحلوة.

ودمرت قوات الكيان الصهيوني في السابع من مايو / أيار مدرسة ابتدائية في جنوب الضفة الغربية ، كان يدرس فيها 66 فتى وفتاة فلسطينيين وفي هجوم اليوم للمقاتلات الصهيوني على قطاع غزة استشهد وجرح عدد من الأطفال الفلسطينيين .

وأضاف كنعاني في هذا الصدد : ان إسرائيل هي ذلك الوحش القاتل للأطفال الذي يظهر باستمرار في كوابيس الأطفال الفلسطينيين.

وندد هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير بهجوم مقاتلات الكيان الصهيوني على قطاع غزة اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 13 فلسطينيا في هذا الهجوم وإصابة أكثر من 20 شخصا بينهم عدد من النساء والأطفال.