الخارجية الإيرانية تدين بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني لقطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان ناصر كنعاني اعتداءات الکیان الصهيوني في الصباح الباكر على مختلف مناطق قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي واستشهاد وجرح العشرات من الناس العاديين بينهم عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعازيه لأسر الشهداء وفصائل المقاومة الفلسطينية، داعيًا الباري تعالى بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الاعتداءات.

واعتبر كنعاني هذا العمل الذي قام به الكيان الصهيوني عشية يوم النكبة دليلاً على عجز وضعف الكيان ضد المقاومة.مضيفا: ان هذه الخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الوضع غير المستقر والحرج للغاية داخل الكيان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن: صمت وتقاعس الهيئات الدولية المسؤولة والدول الغربية في مواجهة تكثيف الأعمال اللاإنسانية للصهاينة ضد الأمة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم على وقاحة الكيان الفصل العنصري الصهيوني في استمرار جرائمه.

وفي النهاية، أكد المتحدث الرسمي باسم السلك الدبلوماسي على ضرورة تحرك فوري وفعال ورادع ومنسق من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل وجريمة الكيان الصهيوني.

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