كنعاني: يجب ألا يتدخل النظام الداعم للانقلابات ضد الحكومات الشعبية في شؤوننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: على النظام الذي يدعم الانقلابات ضد الحكومات الشعبية، والذي يدعم دائمًا الأنظمة غير الديمقراطية والحكومات غير المنتخبة، بما في ذلك نظام الحكم السابق في إيران، ويضحّي بالحريات والحقوق الأساسية للدول من أجل مصالحه ان لايحكم على حرية التعبير والحقوق الأساسية للدول الأخرى وان يلتزم بمسؤولياته الدولية والانتهاك المنهجي لحقوق الانسان داخل أمريكا، وخاصة الأقليات والملونين، ويلتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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