إيران والعراق يشكلان لجنة مشتركة لتسهيل اجراءات زوار العتبات المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ خراسان الرضوية (شرقي ايران)، يعقوب علي نظري، في تصريح ادلى به أثناء زيارته على راس وفد، لمحافظة النجف الاشرف، عن تشكيل لجنة مشتركة بين ايران والعراق بهدف تسهيل الاجراءات بالنسبة لزوار العتبات المقدسة، وزيادة حجم التعامل بين البلدين.

ولفت نظري في هذا السياق الى مباحثاته اليوم مع محافظ النجف الاشرف، واتفاق الجانبين على تكثيف التواصل بين مسؤولي البلدين بهدف تسهيل اجراءت الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

واضاف محافظ خراسان الرضوية، كما جرى في هذا اللقاء مناقشة قضايا اخرى حظى باهتمام الجانبين، بما في ذلك تعليم الطلاب العراقيين في جامعات مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية)، وتوفير الخدمات العلاجية الى جانب الخدمات الاخرى للزوار العراقيين القادمين لزيارة الامام الرضا (عليه السلام).

كما تطرق نظري الى موضوع زيارة الاربعين الحسينية، مبينا انه تم مع محافظ النجف استعراض الاجراءات المشتركة التي يجب التركيز عليها في كلا البلدين (ايران والعراق) من اجل توفير افضل الخدمات للزوار.

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