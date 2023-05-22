  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٥١ م

تحديد منفذ مهران كحدود رئيسية لعبور زوار الأربعين إلى العراق

تحديد منفذ مهران كحدود رئيسية لعبور زوار الأربعين إلى العراق

أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي عن تحديد منفذ مهران الدولي كحدود رئيسية لزوار أربعينية الامام الحسين (ع) المتوجهين الى العتبات المقدسة في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين حين وصوله الى مدينة ايلام غرب ايران، اوضح الوزير وحيدي بانه سيتم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لعدة مشاريع في محافظة ايلام، مؤكدا على حل كل المشاكل التي تواجهها المؤسسات وازالة العراقيل التي تعترض سبيل تنفيذ هذه المشاريع.

وتابع وزير الداخلية قائلا: علينا جميعا أن نبذل الجهود يدا بيد لتسوية المشاكل المحتملة التي قد يواجهها زوار الامام الحسين (ع) أثناء توجههم الى العتبات المقدسة.

وأكد أن كيفية ذهاب واياب الزوار من منفذ مهران الحدودي في العام الماضي كانت جيدة، مما يظهر حسن الضيافة لدى اهالي محافظة ايلام وحبهم لأهل البيت عليهم السلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1933435

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات