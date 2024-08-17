العتبة الرضوية تقدم الخدمات للزوار الأربعيني داخل الحدود وخارجها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارالرئيس التنفيذي لمؤسسة ‘‘الكرامة الرضوية’’ محمد حسين أستاد آقا، إلى خطط العتبة الرضوية هذا العام خلال المسيرة الأربعينية، قائلا إنه بالإضافة إلى أن مهمتنا الرئيسية في العتبة الرضوية هي تيسير الظروف اللازمة لزوار الإمام الرضا (ع)، إلا أننا نقدم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني (ع).

ولفت إلى مشاركة هؤلاء الخدام في نصب خيم وإقامة مواكب الأربعين في داخل حدود البلد وخارجها لاستقبال الزوار وإيوائهم، قائلا إن 160 ألف من خدام العتبة الرضوية يقدمون الخدمات لزوار أربعين الإمام الحسين (ع).

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة ‘‘الكرامة الرضوية’’ إلى طهي 600 ألف وجبة الطعام في المطبخ الرئيسي في مهران وتوزيعها على الزوار في العام الماضي، مشددا على أن هذه الخدمة ستستمر هذا العام حتى يوم 22 من شهر صفر.

كما قال إنه أقام خدام العتبة الرضوية 57 موكبا في الطريق الواصل بين كربلاء وسامراء لتقديم الخدمات للزوار الأربعيني، معتبرا أنه تم وضع أربع مستشفيات الحافلات الميدانية على حدود مهران، وفي العراق أيضا يقوم الخدام المتطوعون على طريق المشایة بتقدم الخدمات الطبية والدوائیة لزوار الإمام الحسین (ع)