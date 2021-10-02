بلدية طهران تُمنح درع التقدير لتوفيرها الخدمات لزوار مراسم الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، قدم درع تقدير، تكريما للجهود والخدمات القيمة التي قدمتها بلدية طهران الى زوار العتبات المقدسة خلال زيارة الاربعين

وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ كربلاء، اليوم السبت، لمركز استقبال الزوار التابع لبلدية طهران في كربلاء، برفقة رئيس بلدية النجف الاشرف.

وقد شارك 300 شخصا من المنتسبين الى بلدية طهران في مراسم احياء ذكرى الاربعين داخل كربلاء المقدسة والنجف الاشرف لهذا العام بما فيه 250 منظف شوارع وفريقين طبيين وفريقي اطفاء الحريق، من اجل تقديم الخدمات اللازمة للزوار./انتهى/