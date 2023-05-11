سرايا القدس تنعي شهيدها علي حسن غالي مسؤول الوحدة الصاروخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نعت القائد المجاهد علي حسن غالي "أبو محمد" عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وعدد من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية غادرة في خانيونس.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب، فجر اليوم الخميس:" ننعى الشهيد القائد المجاهد/ علي حسن غالي "أبو محمد" - عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

وتواصل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معركة "ثأر الأحرار"، التي أطلقتها ظهر الأربعاء، رداً على عملية اغتيال الاحتلال الصهيوني لثلاثة قادة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن ارتقاء 25 شهيدا وعشرات الإصابات، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت المدنية.

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، انه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي".

وقالت مصادر لوكالة شهاب ان الشهداء هم علي حسن محمد غالي من سرايا القدس، وشقيقه محمود، بالإضافة إلى الشهيد محمود وليد عبد الجواد.

وأفاد مراسل شهاب ان عملية الاغتيال تمت بواسطة بصاروخ مجنح موجه "عالي الدقة"، وقد عثرت على أجزاء منه في داخل الشقة المستهدفة.

وتقع الشقة في مدينة حمد السكنية التي شيدتها قطر عقب زيارة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني التاريخية عام 2012 لقطاع غزة.

وبتدمير هذه الشقة السكنية، يرتفع عدد المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 25 منزلا، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، حيث دمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.

كما ترتفع حصيلة عدد الشهداء لليوم الثالث على التوالي إلى 25 شهيدا و 66 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة.

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