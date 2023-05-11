بعد محاولات اغتيال عديدة ورحلة جهاد طويلة.. علي حسن غالي شهيدًا

وكالة مهر للأنباء_ عن المركز الفلسطيني للإعلام: صرح مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” بأن طائرات الاحتلال أطلقت 3 صواريخ، تجاه شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس، أسفرت عن استشهاد غالي وشقيقه محمود، وابن شقيقته.

وأضاف أن القصف الصهيوني الغادر أدى لإحداث دمار هائل في المدينة السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، في حين نقلت عدة إصابات في صفوف النساء والأطفال.

أحد شهود العيان يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنه وقرابة الساعة 2 من فجر اليوم، أغارت طائرات الاحتلال على الشقة السكنية في مدينة بخانيونس، ما أحدث دمارًا هائلًا، إضافة لأصوات انفجارات قوية أحدثت ذعرًا في صفوف الآمنين.

وأضاف أن الشقة السكنية المستهدفة في الطابق الخامس دمرت بشكل كامل، ونجت العائلة التي تقطن في الطابق الرابع بأعجوبة.

مراسلنا أشار إلى أن غالي نجا من محاولات اغتيال عدة، أبرزها إصابته بجراح خطيرة في معركة سيف القدس عام 2021، كما تعرض منزله للقصف مرات عدة في السنوات الأخيرة.

قائد الوحدة الصاروخية

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد علي حسن غالي “أبو محمد” عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وعدد من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية غادرة في خانيونس.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب، فجر اليوم الخميس:” ننعى الشهيد القائد المجاهد/ علي حسن غالي “أبو محمد” – عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار”.

جار الشهيد أبو محمد يقول تلقينا الخبر بفاجعة وصدمة كبيرة، وذهبنا إلى المستشفى، ووجدنا ابنه الوحيد محمد.

وأشار إلى أن محمد هو من ميز والده وعمه وابن عمته الشهداء، رغم أنهم أشلاء نتيجة الجريمة الإسرائيلية.

وأضاف: ذهبنا إلى منزل العائلة، وجدنا أمه وأبيه وأهله بمعنوية عائلة، وكانت أمه تردد أنه تمناها ونالها (الشهادة).

والد علي حمد الله كثيرًا، وتفاخر بنجله الشهيد، الذي طالما أذاق الاحتلال من ويلات صواريخ المقاومة، وهو مسؤول القوة الصاروخية في سرايا القدس.

وأكد والده أن هذه تضحيات شعبنا في مقاومة الاحتلال المجرم، وأن نجله الشهيد قام بدوره في مقاومة الاحتلال حتى اصطفاه الله شهيدًا.

نعي واسع

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد علي غالي، عضو المجلس العسكري لسرايا القدس ومسئول الوحدة الصاروخية فيها، والذي اغتالته “إسرائيل” فجر اليوم الخميس بقصف حربي لشقة بمدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في بيان وصل وكالة “صفا”، إنها تنعى شهيدها القائد علي حسن غالي “أبو محمد” – عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء.

وأكدت كتائب الناصر صلاح الدين في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه.

وشددت على أن المقاومة الفلسطينية في غياب واستشهاد قادتها تزيد قوة وإصراراً على المضي قدماً في نهج المقاومة والتحرير.

من جانبها، نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الشهيد القائد غالي، والشهيدين محمود أبو غالي ومحمود عبد الجواد منصور الذين ارتقوا في عملية الاغتيال.

وشددت الجبهة على أن الاحتلال الذي يقوم بعدوانٍ واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهدافه بالاغتيال عدد من القيادات العسكرية، لن يتمكن من تحقيق أهدافه، بفعل الإرادة والتصميم على هزيمته، وبوجود إدارة مشتركة تدير باقتدار التصدي لهذا العدوان .

ودعت إلى العمل لأن تمتد تجربة إدارة الفعل المقاوم والتصدي للعدوان القائم على قطاع غزة إلى مختلف ساحات المواجهة مع الاحتلال، والاستناد إليها بالدفع لتحقيق وحدةٍ وطنيةٍ شاملة، تشكّل ركنًا هامًا في مواجهة الاحتلال وهزيمته.

بدورها، أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمة اغتيال غالي وعدوانه، غاليًا.

حركة المجاهدين الفلسطينية وجناحها العسكري “كتائب المجاهدين”، قالت إن النار التي أشعلها الكيان المؤقت باغتيال القادة الأبرار واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، “سترتد على وجهه”.

واعتبرت أن اغتيال القادة لن يزيد المقاومة، إلا اصراراً على تحقيق النصر وكنس الاحتلال من كل الأرض والمقدسات.

وشددت الحركة على أنها “في هذه المعركة كلنا على قلب رجل واحد وسنمضي متكاملين وموحدين لندافع عن شعبنا وأمتنا”.

كما نعت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيد القائد غالي، واصفة عملية اغتياله بأنها غادرة وجبانة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام