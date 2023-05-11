رئيسي يؤكد ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية في كامل النشاطات المصرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي، خلال تراسه لاجتماع اللجنة الفقهية بالبنك المركزي، ضرورة انطباق كافة النشاطات المصرفية في البلاد مع احكام الشريعة الاسلامية.

وجاء ذلك خلال اجتماع "اللجنة الفقهية" التابعة للبنك المركزي، والذي اقيم اليوم الخميس برعاية "اية الله رئيسي"؛ حيث اشاد بجهود اعضاء هذه اللجنة. ودعا رئيس الجمهورية، الى تكثيف الهمم بهدف اصلاح النشاطات المصرفية داخل البلاد بما يتناغم واحكام الشريعة.

يذكر انه قبل تصريحات الرئيس الايراني في هذا الاجتماع، قدم رئيس اللجنة الفقهية للبنك المركزي "حجة الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم" تقريرا حول نشاطات هذه اللجنة على مدى 5 اعوام مضت منذ بدء نشاطات هذه اللجنة.

/انتهى/