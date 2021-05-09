ايران تطالب بإلغاء قطعي للحظر المفروض على صناعتها المصرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي"، اكد ان ايران تطالب خلال المفاوضات النووية الغاء الحظر المفروض على صناعتها المصرفية، بنحو قطعي يمكن التاكد منه.

وصرحت العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني، اليوم الاحد، ان تصريحات همتي هذه جاءت في رسالته الخطية ردا على "شبكة بلومبيرغ" الاعلامية.

واضاف همتي، انه "ينبغي التأكد من صدقية رفع الحظر المفروض على البنك المركزي والبنوك الايرانية، ونظام السويفت وكافة التحويلات المالية بينها والبنوك الخارجية الكبيرة".

وصرح محافظ البنك المركزي، ان عددا من مسؤولي هذا البنك يشاركون في المفاوضات مباشرة، ليتأكدوا من حقيقة (اتفاق) رفع الحظر.

ونوّه همتي، بأن البنك المركزي لديه اسلوبه الخاص للتاكد من حقيقة الغاء الحظر عن البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه متفائل بشان مسار المفاوضات.

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