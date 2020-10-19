البنك المركزي الايراني: تم إجراء عملية "الريبو" لأول مرة في إيران

وافادت العلاقات العامة للبنك المركزي انه و تماشياً مع قرار لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة في مجال تطوير "عمليات السوق المفتوحة" وتأكيد رئيس الجمهورية على توجيه أسعار الفائدة بين البنوك من خلال آلية السوق، وافق البنك المركزي لأول مرة في البلاد اليوم الاثنين على توفير سيولة قصيرة الأجل (طارئة) للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية، في شكل اتفاقية إعادة شراء (ريبو)، من خلال تقديم اي مصر طلب الحصول على ائتمان.

وتم تحديد حجم قيمة هذا الاعتماد 8.9 ألف مليار ريال بنسبة فائدة سقف الممر (22٪)، ويجري تنفيذ المعاملات المتعلقة بتحويل الأوراق المالية من قبل البنك المركزي كما يتم تسويتها بالريال.

ووفقا للتعليمات والإجراءات التنفيذية فان "إجراء عمليات السوق المفتوحة ومنح الائتمان مقابل ضمانات"، ويمكن للبنوك استخدام الاعتمادات قصيرة الأجل للبنك المركزي بشرط إيداع الضمان.

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