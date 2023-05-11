  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٧:١٩ م

بعد اغتيال القائد "أبو دقة"... المقاومة تدك" تل أبيب" بوابل من الصواريخ

بعد اغتيال القائد "أبو دقة"... المقاومة تدك" تل أبيب" بوابل من الصواريخ

دكت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس11/5/2023م، مدينة "تل أبيب" بعدد من الصواريخ، رداً على تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 28 شهيداً وأخرها القائد في سرايا القدس أحمد أبو دقة في خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دكت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس11/5/2023م، مدينة "تل أبيب" بعدد من الصواريخ، رداً على تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 28 شهيداً وأخرها القائد في سرايا القدس أحمد أبو دقة في خانيونس جنوب القطاع.

ودوت صفارات الإنذار تدوي في غان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب "تل أبيب"، حسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

وبينت وسائل الإعلام، إصابة مباشرة في مبنى من 4 طوابق في رحوفوت جنوبي "تل أبيب" عقب قصف المقاومة في غزة.

كما أصيب مستوطن في سقوط صاروخ بشكل مباشر على منزل في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

/انتهى/

رمز الخبر 1933138

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات