بعد اغتيال القائد "أبو دقة"... المقاومة تدك" تل أبيب" بوابل من الصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دكت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس11/5/2023م، مدينة "تل أبيب" بعدد من الصواريخ، رداً على تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 28 شهيداً وأخرها القائد في سرايا القدس أحمد أبو دقة في خانيونس جنوب القطاع.

ودوت صفارات الإنذار تدوي في غان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب "تل أبيب"، حسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

وبينت وسائل الإعلام، إصابة مباشرة في مبنى من 4 طوابق في رحوفوت جنوبي "تل أبيب" عقب قصف المقاومة في غزة.

كما أصيب مستوطن في سقوط صاروخ بشكل مباشر على منزل في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

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