وزارة الطاقة الإيرانية تعلن تنفيذ إصلاحات كبيرة لمحطة توليد كهرباء الناصرية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تقرير الصادر عن وزارة الطاقة الإيرانية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إصلاحات محطة الطاقة الإيرانية، مسعود مرادي، بأن أحد الأهداف الأساسية لهذه الشركة هو المساهمة في استقرار شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد من خلال إجراء إصلاحات متخصصة وتصنيع الأجزاء وتحسين معدات محطات الطاقة. وإلى جانب تحقيق هذا الهدف، يعد الاهتمام بسوق الكهرباء في البلدان المجاورة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية بما يتماشى مع توليد الدخل والعملات الأجنبية جزء مهماً من نهج هذه الشركة.

وفي إشارة الى أن هذا المشروع يدّر الدخل والنقد الأجنبي ،قال مرادي: التواجد الفعّال والنشط في سوق العراق يهدف الى المساهمة في التنمية المستدامة للدولة الغربية الصديقة والمجاورة وكذلك المشاركة في هذا السوق لكسب العملات الأجنبية.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إصلاحات محطة الطاقة الإيرانية مشيراً الى ان إصلاح المولد الثقيل 220 ميغاواط في الناصرية والذي بلغت تكلفة اصلاحه بعملة أجنبية 185 ألف دولار ، يعد جزء من هذه الإستراتيجية الإقليمية التي تم وضعها على أجندة تعزيز وتوسيع هذا السوق بناء على السياسات المعلنة والاعتماد على إمكانات هذه المجموعة من التخطيط المستقبلي.

وأكد مسعود مرادي على ضرورة الحفاظ على ثقة العملاء الأجانب في هذه الظروف التنافسية ، وأشار إلى أنه تم الانتهاء بنجاح من مشروع إصلاح مولد محطة كهرباء الناصرية في العراق بالجهود المبذولة على مدار الساعة ومن قبل المتخصصين واستخدام المعرفة الحديثة في اسرع وقت وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، واخيرا تم اختباره وتسليمه بحضور ممثلين عن صاحب العمل الاجنبي.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إصلاحات محطة الطاقة الإيرانية الى تمكن الفريق الإيراني المكوّن من 12 خبيراً وفنياً من إكمال مشروع 220 ميجاوات بنجاح في ورش العمل المتخصصة لهذه الشركة وذلك خلال الإصلاحات المتخصصة لمعدات محطة الطاقة المهمة هذه .

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