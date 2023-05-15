إيرلنديون يضرمون النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقدم مواطنون في إيرلندا على إضرام النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين بمدينة بونكران شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة "دونيغال ديلي" نقلا عن الشرطة ومالك المبنى أن خدمات الطوارئ تلقت بلاغا حول الحادث في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

وكتب رجل الأعمال بيتر كيسي في تغريدة على "تويتر": "لقد تعرض المركز غير الربحي للاجئين الأوكرانيين في بونكران للاقتحام، ولحقت به أضرار جسيمة جراء النيران".

وفي وقت لاحق، وعد بإصلاح المبني الذي "دمره قطاع الطرق" بحسب تعبيره.

ووفقا للسلطات الإيرلندية، وصل أكثر من 70 ألف لاجئ أوكراني إلى البلاد منذ فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي

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