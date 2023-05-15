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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٣٣ ص

جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة استطلاع في طولكرم

جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة استطلاع في طولكرم

سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية، الإثنين، في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية نفذت صباحًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية، الإثنين، في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية نفذت صباحًا.

وبحسب ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يوجد خوف من تسرب أي معلومات.

المصدر: وکالة سما الاخباریة

/انتهی/

رمز الخبر 1933238

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