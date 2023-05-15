وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يضم الوفد السوري كلاً من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، والإعلام الدكتور بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب.

وفي تصريح للصحفيين بالمطار قال المقداد: “عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك، ونتطلع إلى المستقبل”، مضيفاً: “نعبر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً”.

وأضاف المقداد: هذه فرصة جديدة لنقول لأشقائنا العرب: إننا لا ننظر إلى الماضي، وإنما إلى المستقبل، هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها، ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ.

وأعرب المقداد عن تفاؤله بهذه القمة التي هي للعرب جميعا، ولمواجهة التحديات المشتركة، مضيفاً: “نحن جاهزون للمساهمة مع الجميع لإيجاد وجهة نظر موحدة للتعامل مع حاضرنا ومستقبلنا”.

وكان في استقبال الوفد السوري الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي، والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية عقد صباح اليوم اجتماعاً تحضيرياً على المستوى الوزاري، بمشاركة وفد سورية الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، وسيتم عقد اجتماعات تمهيدية أخرى خلال اليومين القادمين.

المصدر: سانا

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