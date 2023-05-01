المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق بشأن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق إلى مقر الاجتماع الوزاري في عمّان وكان في مقدمة المستقبلين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأفاد مراسل سانا أن الوزير المقداد وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده اليوم، ويضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق، وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها على تويتر أمس: إن الدكتور المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.

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