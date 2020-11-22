فيصل المقداد وزيراً للخارجية السورية وبشار الجعفري نائباً له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس السوري بشار الاسد اصدر ثلاثة مراسيم بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والدكتور بشار الجعفري نائباً للوزير واعتماد السفير بسام الصباغ مندوباً دائماً لدى منظمة الأمم المتحدة.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وفيما يلي نص المراسيم:

المادة /1/ يسمى السيد الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين.

وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، يرسم ما يلي:

المادة /1/ ينقل السيد السفير الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك الى الادارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة /2/ يسمى السيد الدكتور بشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

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المصدر : سانا