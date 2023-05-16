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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٣١ م

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

توافد اليوم الثلاثاء عدد كبير من الزوار إلى معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين، حيث سجل اكثر الايام ازدحاما منذ اقامة المعرض في يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يمر اليوم السابع من معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين، اليوم الثلاثاء 26 أيار، باكثر أيامه ازدحاما في هذه الدورة من إقامته.

نظرًا لحقيقة أن اليوم هو يوم العطلة، اغتنم العديد من العائلات هذه الفرصة وجاؤوا إلى مصلى الإمام الخميني الذي يقام معرض طهران الدولي فيه، لشراء الكتب التي يريدونها.

قامت سلطات معرض الكتاب يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي بتمديد ساعات المعرض لمدة ساعة واحدة لإستفادة المزيد من العائلات عن معرض الكتاب، لكن اليوم وحتى الآن لم يتخذوا قرارًا لمد ساعات العمل.

فيما يلي شاهد صور المشاركة المتحمسة للناس في المعرض:

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

معرض طهران الدولي للكتاب... الثلاثاء اكثر الأيام ازدحاما +الصور

/انتهى/

رمز الخبر 1933278

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