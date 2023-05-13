معرض طهران الدولي للكتاب... اقبال مكثف وتوقعات لزيادة عدد الزوار في الأيام المقبلة +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتهى يوم الجمعة، اليوم الثالث من معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين مزدحما بالزائرين الذين كانوا قد استغلوا اول يوم العطلة خلال المعرض لشراء مايحتاجون إليه من الكتب.

كانت التوقعات أن عطلة نهاية الأسبوع للمعرض ستكون مزدحمة كالمعتاد، وقد تحقق هذا التوقع، واقبل حشد كبير إليه؛ حيث بدأ المعرض من الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى التاسعة مساءا وأمضت العائلات عطلة نهاية الأسبوع في معرض الكتاب بشكل جيد.

وفي غضون ذلك ، استفاد البعض من حضور حشد غفير من الناس وجلبوا بضاعتهم إلى المعرض، وباعوا لهم كل شيء من الفاكهة المجففة والدمى إلى الكراسي للاستراحة. وعلى الرغم من وجود عائلات فضلت عن تأتي بغدائها من المنزل، لكن هذه لم تمنع من ازدحام المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة.

وبحسب المتحدث باسم المعرض، علي رمضاني، فإن التهوية داخل المعرض لا تستجيب لعدد الزوار ، وهذه المشكلة محسوسة بشكل خاص في بعض الأقسام، فإنه اوضح: "نتمنى أن نكون قادرين على الحد من هذه المشكلة بإجراءات أفضل".

واستضاف المعرض، يوم الجمعة، النائب الأول للسلطة القضائية ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وعددا من السفراء. وكان التلوث الضوضائي الناجم عن إعلانات الناشرين أحد المشاكل للمعرض في السنوات الماضية، لكن هذه المشكلة تراجعت كثيرًا في هذا العام.

هذا العام، يحتفل معرض الكتاب بعطلة رسمية أخرى في منتصف الأسبوع، ونظرا لهذه العطلة، من المتوقع أن يزداد عدد الزوار. وكان القسم الدولي وغرفة الضيوف الخاصة، أي طاجيكستان أيضا مزدحما بالزوار وستزاداد عددهم يوما بعد يوم.

وصرح المتحدث باسم معرض الكتاب، علي رمضاني، أثناء عرضه إحصائيات المعرض عن الانتهاكات، ان لجنة التعامل مع مخالفات الناشرين رصدت حالة للناشر المخالف في القطاع العام ببيع كتب غير قانونية، مما أدى إلى إغلاقها لعدة ساعات.

سيعقد معرض طهران الدولي الرابع والثلاثون للكتاب في الفترة من 10 إلى 20 مايو من 10:00 إلى 20:00 في مصلى الامام الخميني(رض) في طهران.

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