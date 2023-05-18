الخارجية الإيرانية تدين بشدة اتهامات مجموعة السبع ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، علّق على بيان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة السبع في نيجاتا باليابان، وقال: نرفض ذلك الجزء من بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع التي توجه بشكل كامل اتهاماً لا أساس له وواهي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندينه بشدة.

وتابع المسؤول الإيراني: نعلن لمجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة الذين يحاولون مع أعضائهم المحدودين فرض المطالب بالآليات الدولية متعددة الأطراف بطريقة انتقائية وبالية، بأن عليهم التوقف عن ممارساتهم المؤسفة المتمثلة في التماهي والتساهل مع العقوبات الأمريكية غير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الايراني العظيم بدلاً من توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها.

وأضاف متحدث الخارجية، على أعضاء هذه المجموعة تحمل المسؤولية تجاه الشعب الإيراني الشريف والمجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والأعمال المخالفة للأنظمة الدولية بدلاً من المشاركة والتأكيد على المواقف الأحادية والظالمة.

/انتهى/