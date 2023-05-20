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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٤٨ م

وزير الداخلية الإيراني:

إيران وفيتنام يتمتعان بتاريخ طويل من التضامن العاطفي والسياسي

إيران وفيتنام يتمتعان بتاريخ طويل من التضامن العاطفي والسياسي

قال وزير الداخلية الايراني العميد احمد وحيدي إن وجهات نظر إيران وفيتنام متقاربة، كما انهم يصوتون لصالحنا في المحافل الدولية، وللبلدين تاريخ طويل من التضامن العاطفي والعلاقات السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد أحمد وحيدي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الأمن العام الفيتنامي لتطوير العلاقات وقال: "العلاقات بين إيران وفيتنام جيدة. العلاقات ووجهات النظر بين البلدين قريبة من بعضها البعض وتهتم كل منهما بمصالح الأخرى، إنهم يصوتون لصالحنا في المحافل الدولية ونصوت لصالحهم حيثما كان ذلك ضروريا. يتمتع البلدان بتاريخ طويل من التضامن العاطفي والعلاقات السياسية".

وفي إشارة إلى زيارة وزير الأمن العام الفيتنامي لطهران، قال: إن هذه الرحلة تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، بالطبع، في هذا الاجتماع، في القضايا الاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية وخاصة الأمنية، بما في ذلك الجرائم المنظمة، وتجارة المخدرات، وجرائم الإنترنت، تم التوقيع على مذكرة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار وحيدي إلى أن البلدين لديهما قدرات اقتصادية عالية للتعاون وقال: يمكن تطوير هذه العلاقات على مستوى العلاقات السياسية. بناءً على المذكرة الموقعة، يمكننا تصور مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين.

ويذكر أن وزير الداخلية أحمد وحيدي التقى وتحدث مع وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام اليوم بمبنى وزارة الداخلية. كما ناقش الوفد المرافق للوزراء في هذا الاجتماع القضايا الثنائية بين إيران وفيتنام.

/انتهى/

رمز الخبر 1933367

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