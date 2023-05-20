وحيدي يدعو لحل قضية الحصة الميائية بين ايران وافغانستان عبر التفاهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وحيدي في تصريحات صحفية ادلى بها في اصفهان ان الحصة المائية لايران في بحيرة هامون هو حق تاريخي وان حكام افغانستان وطالبان قد اذعنوا مرارا بوجود حصة مائية لايران وقالوا انه في حال توفر منسوب للمياه سيتم اطلاق الحصة المائية لايران.

واضاف: " ان طالبان تقول الان انه لا وجود للمياه لكن بعض التقارير تفيد بوجود المياه خلف السد المعني (سد كمال خان وحوض كجكي) ومن اجل معالجة الالتباس الحاصل يجب التوصل الى تفاهم مع طالبان، وعبر التنسيق بين وزارة الخارجية الايرانية وطالبان، يتم السماح للمسؤولين المعنيين بمعاينة اوضاع المياه خلف ذلك السد.

واكد وزير الداخلية: يجب حل هذه القضية عبر التفاهم ولتسمح طالبان لمسؤولي بلادنا بتفقد هذا السد، ونظرا للضيق الذي يعاني منه مواطنينا في شرق البلاد وخاصة في محافظة سيستان وبلوشستان من شح المياه، فيجب حل سوء الفهم في هذا المجال.

وتتابع: في حال عدم وجود مياه فلا معنى للحصة المائية والالزامات المتعلقة بها، لكن في غير هذه الحالة يجب اطلاق الحصة المائية لايران.

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