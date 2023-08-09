رئيس البرلمان الفيتنامي يؤكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفيتنام ، أشار فونغ دينه هو ، رئيس البرلمان الفيتنامي ، أثناء تهنئته بهذا اليوم الميمون ، إلى القواسم الثقافية المشتركة بين إيران وفيتنام وقال: ان المسافة الجغرافية بين البلدين لا يمكن أن تمنع التعاون بين إيران وفيتنام. وان إيران وفيتنام على بعد 5500 كيلومتر من بعضهما البعض ، وقد أطلقنا على هذا المسار طريق السلام ، وسنوسع العلاقات مع إيران من أجل إحلال السلام في المنطقة والعالم.

وصرح رئيس البرلمان الفيتنامي أنه في القرن الماضي شهدنا تغيرات واسعة النطاق في العالم مثل تغيير السلطات وانتشار الأمراض الوبائية والتفاوتات الاجتماعية ، وقال: من ناحية أخرى، ان الموارد الدولية ليست كافية للتعامل مع هذه الظواهر و يجب النهوض بالتعاون بين الدول في كل هذه الاتجاهات.

وشدد فونغ دينه هو على أن فيتنام ستكون صادقة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في المحافل والمنظمات الدولية وتحترم استقلال الدول. وعلى هذا الأساس يجب الاعتراف بأن لإيران دورًا استراتيجيًا لا يمكن إنكاره في المنطقة ودورًا مهمًا للغاية. في الشرق الأوسط.

وتابع رئيس البرلمان الفيتنامي: الأمن الغذائي والطاقة والمجالات الزراعية من بين الأمور التي يمكن للبلدين أن يتعاونا فيها مع بعضهما البعض. إيران وفيتنام دولتان يبلغ عدد سكانهما حوالي 100 مليون نسمة ولديهما اقتصادات ديناميكية ونشطة يمكنها التفاعل في اتجاه تبادل العمالة وتعليم النخبة في البلدين.

واعتبر دعم مواقف البلدين في المحافل الدولية من الأمور المشتركة بين إيران وفيتنام ، وقال: في مجال السياحة ، تمتلك إيران 27 موقعًا تراثيًا ، وفيتنام 8 مواقع تراثية مسجلة في اليونسكو ، وهي يمكن استخدامها للتنمية السياحة المستخدمة.

ودعا رئيس البرلمان الفيتنامي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك ، وقال: إذا استمر التعاون وتطور ، يمكننا أن نتصور مستقبلًا جيدًا للبلدين.

/انتهى/