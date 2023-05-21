المدير التنفيذي لمشروع تربية النحل: إيران تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج العسل في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تورج صارمي على هامش المؤتمر الوطني الأول لنحل العسل والصناعات المرتبطة به ان أحد الأهداف التي نسعى وراءها لتنمية الصادرات، مع الأخذ في الاعتبار قدرات العسل الإيراني، هو تطوير سلسلة من منتجات النحل.

وقال المدير التنفيذي لخطة تطوير تربية النحل في الدولة: نحاول متابعة تشكيل سلاسل منتجات النحل بالإضافة إلى الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.

وأضاف صارمي إن نتيجة الإجراءات المتخذة هي تصدير العسل إلى الصين مضيفا ان في العام الماضي، وقع صندوق دعم تنمية تربية النحل عقدًا مع الصين لتصدير 500 طن عسل.

وفي النهاية، قال مدير خطة تطوير تربية النحل في البلاد: نحن نحاول توفير تصدير عسل عالي الجودة إلى الصين ودول أخرى من خلال توفير العسل من مربي النحل ونقابات المحافظات.

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