مقتل ثلاثة عناصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقصف تركي في سنجار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيان أنه في تمام الساعة الخامسة صباحاً "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي مقراً لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وهذا القصف المماثل الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف المنطقة، حيث قتل ثلاثة مقاتلين آخرين في ضربات نسبت إلى تركيا كذلك في سنجار الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك قبل جولة انتخابية حاسمة في تركيا في 28 أيار/مايو بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وقبل أيام، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة آخر بجروح عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي مقراً لمقاتلي (يبكة) في منطقة خناصور بمديرية سنجار.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، مطلع شهر آذار/مارس الفائت، مقتل مسؤول أمني في فصيل إيزيدي مسلّح موالٍ لحزب العمال الكردستاني وحارسه، اليوم الأربعاء، بقصف لطائرة مسيّرة تركية استهدف سيارته في سنجار شمال العراق.

وتتحالف وحدات حماية سنجار مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنّه تنظيم "إرهابي".

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