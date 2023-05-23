الرئيس الإيراني: انتهى عصر نظام الاحتكار والهيمنة الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أشار اليوم الثلاثاء، امام جمع من ابناء الشعب الاندونيسي بالمركز الاسلامي في جاكرتا، "ان نظام الهيمنة يسعى الى استمرار هيمنته في العالم ، وان سبب المعارضة التي تتلقاها ايران اليوم هو رفض ايران للخضوع لنظام الهيمنة.

وفيما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية ان زمن الاحتكار والاحادية الاميركية ونظام الهيمنة قد ولى، قال مخاطبا الولايات المتحدة ونظام الهيمنة " اذا كنتم تبحثون عن الديمقراطية اسمحوا بتقرير المصير في فلسطين بانفسهم، ان اميركا والغرب يكذبان حينما يدعيان نشر الديمقراطية، فلتسمحوا بتقرير المصير في اليمن وافغانستان بانفسهم ، لماذا تتدخلون في شؤونهم ؟ الدول الغربية واميركا لا يريدون نشر الديمقراطية بل يسعون للهيمنة وسرقة ثروات الشعوب".

كما شدد آية الله رئيسي ان الكيان الصهيوني يسحق حقوق الشعب الفلسطيني ، مضيفا " ان الذين يظلمون المسلمين لو شاهدوا وحدة المسلمين ويقظتهم ومعرفتهم للعدو لما استطاعوا المضي في ظلمهم وغيهم".

ونوه آية الله رئيسي ايضا الى ضرورة بناء علاقات ودية جدا بين الدول الاسلامية، قائلا " ان الذين يبثون الخلافات في المجتمع الاسلامي باسم الاسلام والدين ويسفكون الدماء لا يمتون بصلة الى الاسلام والقرآن الكريم".

واشار آية الله رئيسي ايضا الى اهداف زيارته الى اندونيسيا قائلا ان هدفه من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والحضارية بين ايران واندونيسيا، واضاف " ان عزم ايران واندونيسيا على تطوير العلاقات هو عزم مؤكد ونحن لدينا علاقات جيدة مع اندونيسيا لكن هذا المستوى من العلاقات ليس كافيا".

وتابع " يجب ان نسعى لانقاذ الشعب الفلسطيني ، ان اسلامنا رهن بالاهتمام بامور المسلمين المظلومين والمحرومين في العالم ، نحن مسؤولون ازاء كل المظلومين في العالم ،اينما وجد مظلوم في اليمن وفلسطين وافغانستان وميانمار او غيرها فنحن نشعر بالمسؤولية تجاهه".

واشار رئيس الجمهورية الى ان العدو يسعى الى خلق الفتن العديدة قائلا " ان العدو يعمد مرة الى خلق داعش ومرة اخرى يستخدم امبراطوريته الاعلامية، ومرة يتعرض الى شخصية النبي الاكرم (ص) ويسعى للحؤول دون وحدة الامة الاسلامية.

واضاف" ان سياستنا هي تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية وسنستمر في علاقاتنا الودية مع الدول الاسلامية وان هذه العلاقات ستتعزز وستصبح اكثر ودية يوما بعد يوم".

كما اعتبر آية الله رئيسي ان الاوضاع الراهنة تميل لصالح محور المقاومة والممانعة امام اعداء الاسلام واضاف " اذا كان الاعداء يموتون غيظا من حسن علاقتنا مع الدول الاسلامية فلا مانع لدينا ".

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