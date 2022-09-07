جادّون في تطوير العلاقات مع إندونيسيا في شتّى المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، بين رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا الاندونيسية "محمد شريف الدين".

وأكد الرئيس الإيراني "اية الله رئيسي" أن علاقات البلدين قائمة على مبدأ الصداقة وأنها آخذة بالتوسع، منوهاً في ذات الوقت إلى أن هذه الأواصر لا ترقى الى حجم الطاقات المتوفرة في ايران واندونيسيا.

كما اشاد بمواقف جاكرتا الفعالة، لدى المنظمات الدولية، ونوه بأهمية التعاون الايراني الاندونيسي في الصعيد الدولي.

وصرح رئيس الجمهورية، بان قوى الهيمنة العالمية اليوم، تمارس تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان ابشع انواع الظلم بحق المجتمع الدولي ولاسيما الشعوب المسلمة؛ وعليه فإن اتخاذ مواقف مشتركة من قبل الخبراء القانونيين الاحرار ازاء هذه الانتهاكات السافرة من شانها ان تسهم في تحسين وضعية حقوق الانسان على صعيد العالم".

المسؤول الاندونيسي: علاقاتنا بطهران وطيدة وآخذة بالتوسع

الى ذلك، اعرب رئيس المحكمة الاندونيسية العليا عن سعادته بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واللقاء مع "اية الله رئيسي"؛ واصفا العلاقات بين جاكرتا وطهران، "وطيدة واخذة في التوسع".

واكد "شريف الدين" خلال مباحثاته اليوم مع الرئيس الإيراني، على رغبة اندونيسيا بالانتفاع من تجارب ايران التقنية وذات الصلة بالشؤون القضائية.

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