https://ar.mehrnews.com/news/1933537/ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣، ١٠:٣١ ص رمز الخبر 1933537 إيران العلوم إيران العلوم ٢٥/٠٥/٢٠٢٣، ١٠:٣١ ص بالفيديو...مشاهد ممتعة لتجربة إطلاق صاروخ خرمشهر 4 يظهر هذا الشريط، لحظة اطلاق صاروخ خرمشهر 4 البالستي بعيد المدى والدقيق، والمزود بقدرات عديدة. تحميل 20 MB رمز الخبر 1933537 کپی شد محتوى ذات صلة اطلاق صاروخ "خرمشهر" الباليستي بنجاح صحيفة اميركية : 4 آلاف صاروخ عراقي مفقود إيران تكشف عن صاروخ "خرم شهر 4 _خيبر" البالستي ذو القدرات الجديدة عازمون على الدفاع عن الوطن ومنجزات الثورة الإسلامية ومستعدون لحماية أصدقائنا عرض صاروخ "خرمشهر" الباليستي البعيد المدى سمات تحرير خرمشهر صاروخ خرمشهر ايران
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