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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٣١ ص

بالفيديو...مشاهد ممتعة لتجربة إطلاق صاروخ خرمشهر 4

بالفيديو...مشاهد ممتعة لتجربة إطلاق صاروخ خرمشهر 4

يظهر هذا الشريط، لحظة اطلاق صاروخ خرمشهر 4 البالستي بعيد المدى والدقيق، والمزود بقدرات عديدة.

تحميل 20 MB

رمز الخبر 1933537

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