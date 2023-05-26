اللواء صفوي: مساحة العمليات التي تم فيها تحرير مدينة خرمشهر یساوی مساحة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء سيد يحيى صفوي، يوم الجمعة، مساحة العمليات التي تم فيها تحرير مدينة خرمشهر من دنس الطاغية صدام ابان حربه المفروضة على ايران الاسلامية، بأنها كبيرة تعادل المناطق المعمورة التي يحتلها الكيان الصهيوني.

وفي حديثه خلال مراسم اقيمت بمناسبة تحرير خرمشهر حضرها جمع من القادة العسكريين ومسؤولي الاركان العامة للقوات المسلحة عن عمليات بيت المقدس التي تم خلالها تحرير 6 آلاف كيلومتر مربع من الاراضي الايرانية، قال اللواء رحيم صفوي: ان المناطق الرئيسية في شمال الاراضي المحتلة تبلغ مساحتها حوالى 6 آلاف كيلومتر، أي بسعة مناطق عمليات فتح خرمشهر عام 1982.

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