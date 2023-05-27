وزير الدفاع التركي: أنقرة مستمرة في الاتصال مع أطراف "صفقة الحبوب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الوزير في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "تم تمديد الاتفاقية لمدة شهرين. نواصل الاتصالات مع المشاركين فيها، وسنتحدث لاحقا عن ذلك، وسنقيم الوضع. وسنعمل على تمديد الاتفاقات لفترة جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وهو ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق القسم الروسي من الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تستمر بمعاقبة شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

/انتهى/