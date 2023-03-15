زاخاروفا: إلغاء العمل بـ"أنستيكس" يظهر عجز أوروبا في الدفاع عن الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "هذه الآلية [أنستيكس] لا يمكن أن تعمل بشكل كامل. محاولات إلقاء اللوم في فشلهم على إيران تبدو سخيفة ومهينة على الأقل للأوروبيين الذين كانوا يفعلون شيئًا إبداعيًا على خلفية سياسة التدمير الأمريكية".

في الوقت نفسه، شددت زاخاروفا أيضا على أن إلغاء آلية "أنستيكس" للتجارة مع إيران يظهر عجز فرنسا وألمانيا وبريطانيا في الدفاع عن الاتفاق النووي.

وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فبراير/شباط 2019، آلية خاصة للدفع مسماة "أنستيكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.

وتسمح الآلية المالية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها، العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.

/انتهى/