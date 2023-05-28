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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٣ ص

فوضى في مطارات بريطانيا: خلل إلكتروني يعيق المسافرين

فوضى في مطارات بريطانيا: خلل إلكتروني يعيق المسافرين

شهدت مطارات في بريطانيا فوضى، السبت، بعد أن أدّى خلل في بوابات جوازات السفر الإلكترونية إلى تأخير لساعات في دخول الأشخاص إلى البلد. جاء ذلك في عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة مدرسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم انتظروا ساعات لأن المؤهلين لاستخدام البوابات الإلكترونية اضطروا إلى العبور عبر بوابات شرطة الحدود لتفقد جوازاتهم.

كتبت امرأة من مطار هيثرو في وقت مبكر السبت "هبطت طائرتي في الساعة السادسة صباحاً، ولا يزال هناك بحر من الناس أمامي، يتم فحص جوازات السفر يدوياً". والمطاران الرئيسيان في لندن؛ هيثرو وغاتويك؛ من بين المطارات المتأثرة.

وأعلن مطار هيثرو أنه "يعمل من كثب مع شرطة الحدود" التي تدير البوابات الإلكترونية "للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أنه نشر موظفين إضافيين. من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تنشر عناصر إضافيين للمساعدة في تقليل أوقات الانتظار.

هناك أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 مطاراً ومحطة قطار في المملكة المتحدة، وفق الحكومة، وهي متاحة للمواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، إضافة إلى حاملي جوازات سفر العديد من البلدان الأخرى مثل أستراليا وكندا.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن المشكلة حلّت. وقالت "في أعقاب خلل تقني في نظام الحدود أثر على الوافدين عبر البوابات الإلكترونية إلى المملكة المتحدة، يمكننا أن نؤكد أن جميع البوابات الإلكترونية تعمل الآن بشكل عادي".

جاءت التأخيرات بعد أن ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات عبر مطار هيثرو يومي الخميس والجمعة بعد مشكلة تقنية. كذلك تشكّلت طوابير طويلة في ميناء دوفر الرئيسي في جنوب شرق إنكلترا للعبّارات المتجهة إلى فرنسا، بسبب مشكلات تكنولوجية في مراقبة الجوازات لدى الجانب الفرنسي.

وقال ميناء دوفر، عبر "تويتر"، إنه تم حل المشكلات التقنية وإن متوسط وقت الانتظار تراجع إلى 30-45 دقيقة، مقارنة بتسعين دقيقة في وقت سابق من يوم السبت.

المصدر: فرانس برس

رمز الخبر 1933600

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