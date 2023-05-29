باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان باشينيان قد أعلن، أمام البرلمان الأرمني، اليوم الاثنين، أن العاصمة المولدوفية كيشيناو سوف تستضيف، 1 يونيو المقبل، اجتماعا خماسيا بينه وبين رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني.

إلا أن باشينيان استبعد احتمال توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في هذا الاجتماع، حيث تابع: "لا بد لي من القول إننا لم نتلق بعد أي تعليقات من أذربيجان على مقترحاتنا بشأن مسودة اتفاق السلام، وهذه هي النسخة الرابعة من مسودة اتفاقية السلام".

وقال كذلك: "لهذا ففي الوقت الحالي، أستطيع القول إنه لا توجد مسودة متفق عليها يمكن توقيعها".

وسيعقد الاجتماع في كيشيناو، 1 يونيو المقبل، في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

المصدر: إنترفاكس

/انتهى/