حماس: المخاطر المحدقة بالأقصى تستدعي شد الرحال إليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت عضو قيادة حركة "حماس" أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى تتزايد بالتزامن مع نوايا المستوطنين إقامة حفل استيطاني في القصور الأموية بالقرب منه بمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع"، وكذلك إعلان شرطة الاحتلال أنها أنهت استعداداتها لمسيرة "الشواذ" التي ستكون في القدس المحتلة الخميس القادم.

وقال: "إن هذه الأحداث إنما تشكل امتدادا للجرائم المستمرة التي كان من أبرزها عقد اجتماع حكومة الاحتلال في أنفاق المسجد الأقصى، والاقتحامات المتواصلة للمسجد، وغيرها من الجرائم، وهو ما يعتبر استمرارا للحرب الدينية التي تستهدف شعبنا ومقدساته".

وأشار أبو زهري إلى أن ما تتعرض له المدينة المقدسة المحتلة والمسجد المبارك، يستدعي مواصلة شدّ الرحال والرباط في المسجد، واستمرار مظاهر الاشتباك والمواجهة، واستهداف قوات الاحتلال والبؤر الاستيطانية رداً على الانتهاكات بحق الأقصى وبحق أهل المدينة المقدسة".

المصدر: حركة حماس

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