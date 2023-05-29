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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٩ م

نائب الرئيس الايراني: الجمهورية الاسلامية شريكا مستديما وقويا لدول افريقيا

نائب الرئيس الايراني: الجمهورية الاسلامية شريكا مستديما وقويا لدول افريقيا

قال نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المقاوم "روح الله دهقاني فيروز ابادي" : ايران اليوم، حازت على احدث انواع التقنيات في مجالات عديدة، مثل الزراعة والصيدلة والاجهزة الطبية وتكنولوجيا الاتصالات؛ وبما يتيح لها ان تكون شريكا مستديما وقويا بالنسبة لدول افريقيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت مراسم الاحتفاء بـ "يوم افريقيا 2023" اليوم الثلاثاء في مبنى الخارجية الايرانية، برعاية نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، ومشاركة عدد من سفراء والدبلوماسيين الافارقة لدى الجمهورية الاسلامية.

واعتبر "دهقاني فيروز ابادي" خلال كلمته بهذا الاجتماع، ان قارة افريقيا، هي رمز النضال من اجل التقدم وبناء غد افضل؛ مبينا ان يوم افريقيا 2023 يستعرض كافة الانجازات الكبرى التي تحققت على مدى 60 عاما في سياق ارساء منظمة الاتحاد الافريقي.

كما اشاد المسؤول الايراني رفيع المستوى، بالجهود الحكيمة من قبل المسؤولين الافارقة لتحقيق المزيد من الانجازات الكبرى، بما في ذلك انشاء منطقة افريقيا للتجارة الحرة؛ مبينا ان هذه المنطقة التي تضم نحو مليار نسمة، تضطلع بدور كبير في دعم التجارة الدولية للدول الافريقية.

واكمل نائب رئيس الجمهورية : ايران الاسلامية عازمة، انطلاقا من علاقاتها التاريخية مع افريقيا، على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني مع هذه القارة الستراتيجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933670

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