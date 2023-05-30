بهادري جهرمي: رئيس الجمهورية أوعز بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات مع مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى التطوارت الأخيرة حول إمكانية إقامة العلاقات بين إيران ومصر، قائلا: "الحكومة الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر... انه بعد تصريحات قائد الثورة الإسلامية(امس الإثنين) حول هذا الموضوع، أوعز رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

ورداً على سؤال آخر حول خطة الحكومة لتطوير العلاقات الإيرانية العمانية وتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، قال: "إن الحكومة وضعت القضايا الاقتصادية والتجارية على جدول أعمالها وأولويتها، في اطار سياسة دبلوماسية الجوار، والآن أيضا تضاعفت حجم التبادلات التجارية بين البلدين تقريبًا مقارنة بالعام الماضي".

وتابع بهادري جهرمي: "انه ستوسع التفاعلات المتعلقة بالعملات الأجنبية مع هذا البلد، كما يكون تطوير خطوط النقل من أحد المحاور المهمة للتفاعلات بين إيران وسلطنة عمان وتم إبرام اتفاقيات جيدة للغاية في هذا المجال، ويمكن أن يسهم التقارب السياسي والجغرافي بين البلدين كثيرًا في توسيع العلاقات".

يذكر انه كان قد صرح سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، امس الإثنين، خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، ان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يرغب في إعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، حيث رد قائد الثورة بقوله: "نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد".

زيارة سلطان عمان إلى إيران جاءت بعد زيارته لمصر، التي عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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