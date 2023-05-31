ایران: مستعدون لتسيير الرحلات المباشرة إلى مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح محمد محمدي بخش، في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، حول مفاوضات تسيير الرحلات المباشرة بين إيران ومصر، قائلا: "بعد أن وفرت وزارة الخارجية المقدمات اللازمة، فستبدأ منظمة الطيران المدني الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة".

وتابع رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: "لا قيود على الرحلات الجوية بين إيران ومصر وعكس ذلك، وأن الأسطول الجوي لبلدنا جاهز للطيران".

وأكد أن البنية التحتية الإيرانية جاهزة للرحلات في اتجاهات مختلفة، مضيفا: "بالنظر إلى الطلبات الموجودة للسفر إلى مصر، ستتقدم شركات الطيران لرحلات إلى القاهرة ويمكننا أن نجرب بداية جيدة نظرا للطائرات المتوفرة لدينا".

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