  1. إيران
  2. الإقتصاد
٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٥٤ م

ایران: مستعدون لتسيير الرحلات المباشرة إلى مصر

ایران: مستعدون لتسيير الرحلات المباشرة إلى مصر

صرح رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، ان الأسطول الجوي الإيراني جاهز لتسيير الرحلات المباشرة بين طهران والقاهرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح محمد محمدي بخش، في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، حول مفاوضات تسيير الرحلات المباشرة بين إيران ومصر، قائلا: "بعد أن وفرت وزارة الخارجية المقدمات اللازمة، فستبدأ منظمة الطيران المدني الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة".

وتابع رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: "لا قيود على الرحلات الجوية بين إيران ومصر وعكس ذلك، وأن الأسطول الجوي لبلدنا جاهز للطيران".

وأكد أن البنية التحتية الإيرانية جاهزة للرحلات في اتجاهات مختلفة، مضيفا: "بالنظر إلى الطلبات الموجودة للسفر إلى مصر، ستتقدم شركات الطيران لرحلات إلى القاهرة ويمكننا أن نجرب بداية جيدة نظرا للطائرات المتوفرة لدينا".

/انتهى/

رمز الخبر 1933720

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات