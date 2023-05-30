الصحة الإيرانية تسجيل وفاة واحدة و40 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل وفاة واحدة و40 اصابة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و743 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و 257 حالة.

ونوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و14 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و533 الفا و689 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/