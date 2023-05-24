مستجدات كورونا في ايران... الصحة تسجل 71 اصابة و4 وفيات جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 71 اصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و 444 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و 249 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 365 ألفا و 218 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و531 الفا و693 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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