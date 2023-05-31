طهران تنسق مع العراق لاقامة مراسم الاربعين وتسهيل حركة الزوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي في مؤتمره الصحفي مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الذي سافر إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، استضفنا اليوم أخي العزيز عبد الأمير الشمري وناقشنا معه مواضيع مختلفة تهم البلدين.

وأضاف: "نحن في أفضل ظروف للعلاقات الثنائية بين إيران والعراق، وفي هذا الاجتماع الذي عقدناه بشأن القضايا الأمنية التي تهم الجانبين، ناقشنا قضية مكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات والجرائم المنظمة وتهريب الأسلحة، وكذلك التنسيق في موضوع الأربعين .

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة تهيئة حدود البلدين ودراسة 6 حدود لدخول وخروج الزوار على الحدود العراقية. ولتسهيل عبور الحدود، سيتم تجهيز واستخدام جوازات سفر خاصة، وكذلك لنقل وراحة المسافرين داخل العراق، أعلن الأصدقاء العراقيون عن استعدادهم بشكل جيد، ونأمل أن يتم ذلك خلال مراسم الأربعين هذا العام.

ومن جانب اخر قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في هذا المؤتمر الصحفي وبين الصحفيين: بدعوة من أخي العزيز العميد أحمد وحيدي وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الايرانية زرنا طهران على رأس وفد رفيع المستوى لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وخاصة مراسم الأربعين والتنسيق لتحضيراتها وحل مشاكل العام الماضي .

وأضاف: "من أجل حل المشاكل التي واجهها الزوار العام الماضي والسيطرة على الحدود التي يبلغ طولها 1548 كيلومترًا بين إيران والعراق، والتي تحتوي على أقسام مائية وأرضية وجبلية غير سالكة، تتطلب المزيد من التنسيق بين البلدين ".

وقال وزير الداخلية العراقي من اجل مكافحة المخدرات والمهربين نحتاج الى زيادة تبادل المعلومات.

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